Фуад Ахундов: Армения проиграла информационную войну в области историографии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском книжном центре (БКЦ) в рамках проекта «Лицом к лицу с историей» состоялся семинар, посвященный научной брошюре «О причинах исчезновения книги Иосифа Орбели», написанной заведующим сектором отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики, политологом, историком Фуадом Ахундовым.

Тема, вынесенная в название книги, чрезвычайно важна для восполнения пробелов в истории Южного Кавказа, образовавшихся в результате фальсификаций армянских историков, этнографов и церковных служащих, деятельность которых направлена на арменизацию албанских религиозных памятников региона.

Семинар приветственным словом открыла директор БКЦ Гюнель Рзаева, отметив, что «лучше о книге, чем непосредственно ее автор никто не расскажет».

Затем Г.Рзаева представила модератора мероприятия – директора Центра истории Кавказа Ризвана Гусейнова, который в свою очередь сказал: «Исследования на эту тему ведутся не первый год, Фуад Ахундов в архивах Санкт-Петербурга нашел книгу Иосифа Орбели, которая фактически была утеряна и это дорогого стоит».

Взяв слово, Фуад Ахундов отметил, что ему стало известно о том, что после того, как издание увидело свет на просторах Всемирной паутины, ресурс, на котором книга была выложена, подвергся хакерским атакам более 10 тыс. раз. «Это говорит о том, что эта брошюра несет нужную информацию. Учитывая специфику цифровой революции, вообще, все книги, фильмы мы размещаем в Интернете, и несмотря ни на какие атаки они несут важные функции», - сказал политолог.

По его словам, условия изменились, и если раньше Армения могла сама писать свою историю, портить воспитание своего народа антинаучными высказываниям, то сейчас благодаря Интернету у армянского народа появилась возможность познавать альтернативную историю. «Во всяком случае, я получаю отзывы от армян, правда, пока от тех, которые находятся за пределами Армении, о том, что они никогда не были знакомы с данными фактами. А это уже говорит о том, что лед тронулся», - подчеркнул Ф.Ахундов.

Он добавил, что экземпляр этой книги он вручил посредством радиостанции «Эхо Москвы» супруге Никола Пашиняна. «Через неделю мне сообщили о том, что она ее получила. Она часто говорит о том, что любит Гандзасар, поэтому я попросил, чтобы ей передали экземпляр и она познакомилась с истинной историей Гандзасара. Супруге Пашиняна в эфире радиостанции я также сказал, что если она называет Гандзасар сердцем армянской духовности, то ничего армянского там нет», - отметил Ф.Ахундов.

Автор отметил, что к написанию этой книги были привлечены лучшие ученые. «С полной уверенностью могу сказать, что Армения проиграла информационную войну в области историографии», - сказал Ф.Ахундов.

«Книга И.Орбели около 100 лет в научных кругах считалась утерянной. Поэтому я решил разыскать ее и нашел в архивах Санкт-Петербурга. И.Орбели полностью опровергает постулат армянской историографии, о том, что Гандзасар был политическим центром Армении. В своей книге автор указал на ошибки и поздние вставки, сделанные при переводе надписей на стене Собора Св. Иоанна Крестителя в Гандзасаре. Фактически, автор выступает против армянской церкви и говорит о намеренной фальсификации содержимого текста и арменизации культурного и религиозного наследия Албании», - отметил Ф.Ахундов.

По его словам, армянская сторона в течение последних 160 лет при переводе надписей на стене Собора в Гандзасаре предпочитала не упоминать патриарший сан албанского католикоса. «В результате проведенных исследований удалось установить, что у албанских католикосов был высший в христианском мире патриарший сан. В надписи на стене Собора Св. Иоанна Крестителя совершенно отчетливо переведена титулатура албанского духовного лидера «при патриаршестве Нерсеса, католикоса албан». Это говорит том, что Албанская Апостольская церковь независима и рукоположена со стороны апостолов Иисуса, то есть является автокефальной и не имеет какого-либо отношения к армяно-григорианской церкви»,- подчеркнул автор.

Однако, Ф.Ахундов убежден, что армяне стараются скрыть наличие фрагмента, в котором говорится о духовном лидере албанского народа католикоса Нерсеса и ныне вносят изменения в надпись или меняя плиты на новые на стене Собора с целью доказать, что земли Нагорного Карабаха принадлежат им. «Надписи Гандзасара опровергают утверждения армянских и проармянских ученых о том, что в тот период уже не существовало албанского народа, и у него не было этнического самосознания. Они четко фиксируют, что эти земли принадлежали албанскому народу, управлялись албанскими князьями и Албанской церковью, равно как опровергают миф об историко-географической принадлежности армян к Южному Кавказу»,- отметил Ф.Ахундов.

Кстати говоря, как отметил Ф.Ахундов, карабахский армянин К.Шахназаров заявил, что они сначала были тюрками, а потом арменизировались. Он сказал, что и «шах», и «назар» в его фамилии имеют не армянские, а тюркские корни, также как и корни имени его прадеда, - Гусейна. Это заявление К.Шахназарова вызвало шквал критики общественности Армении. Руководитель «Движения за восстановление Албанской Автокефальной церкви и наследия тюрок-христиан» Артур Агаджанов также считает, что наследие Кавказской Албании неразрывно связано с тюркскими народами региона, которое было присвоено и уничтожено армяно-григорианской церковью», - подчеркнул автор издания.

Затем выступили директор Центра истории Кавказа при Институте общественно-политических исследований Azer-Globe, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов, историк, тюрколог Эльшад Алили, глава Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили, отметив важность раскрытия и недопущения в будущем фальсификаций и лжи с армянской стороны, направленных на арменизацию региона.

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