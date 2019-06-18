Минобороны Азербайджана внесло ясность в вопрос о попадании танкового снаряда в дом

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов внес ясность в вопрос о попадании танкового снаряда в жилой дом в ходе учений на полигоне «Сейфели» в Гяндже, сообщает во вторник Trend.

«Сейфели» - полигон, существующий с советских времен. На нем на протяжении 70 лет проводятся учения и таких случаев никогда не было. Выпущенный во время учений снаряд отрикошетил от скалы и попал в дом. В связи с этим инцидентом я поручил приостановить учения. Комиссия ведет разбирательство по этому вопросу. Ущерб, нанесенный гражданину, будет возмещен. К счастью, это был учебный снаряд. Если бы это был боевой снаряд, жертв было бы не избежать», - сказал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр добавил, что после разбирательства комиссии будет принято решение о продолжении учений на этом полигоне.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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