Бахар Мурадова: Неконструктивная позиция Армении продолжает угрожать устойчивому миру

18 июня 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несуразная позиция Армении не позволяет добиться мира. Эта деструктивная позиция продолжает оставаться угрозой для устойчивого мира, и сосуществования.

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему «Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира», сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, без мира не достигнуть устойчивого развития: «Азербайджан всегда проявляет инициативу по созданию новых институтов, организации встреч международной общественности. Проведение этих мероприятий в южнокавказском регионе неслучайно, потому, что в регионе неурегулированные конфликты. Их неразрешенность, и неконструктивная позиция одной из сторон конфликта препятствуют достижению мира».

Мурадова добавила, что решения проблем необходимо добиваться, используя в полную силу возможности существующих институтов, и создавая новые: «Омбудсмены уже в 16-й раз собираются в Азербайджане для обсуждения важных тем. Это мероприятие обуславливает изучение проблем, определение роли института омбудсмена в их решении и обмене положительным опытом. Азербайджан всячески способствует этому».

Отметим, что конфликт между двумя южнокавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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