Азербайджан стремится сплотить Европу с Центральной Азией - замминистра

19 июня 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стремится сплотить Европу с Центральной Азией.

Об этом, на конференции высокого уровня по сотрудничеству между Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и ЕС, сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

Во время выступления Мамедгулиев отметил, что Азербайджан, будучи членом ОЧЭС, развивающим партнерство с ЕС, придает большое значение сотрудничеству в данном пространстве.

Ссылаясь на опыт председательства Азербайджана в ОЧЭС, замминистра подчеркнул, что Баку стремится к тому, чтобы сплотить Европу и Центральную Азию путем поощрения регионального единства, а также сотрудничества в области транспорта, информационных технологий и энергетики.

Мамедгулиев особо отметил, что агрессия Армении в отношении Азербайджана препятствует тому, чтобы Ереван смог в полной мере воспользоваться богатым потенциалом региона.

Замминистра сказал, что развитие программ сотрудничества с ЕС является для стран ОЧЭС приоритетным, и также рассказал о важности координационной деятельности в этом направлении. В этой связи он отметил, что будет стараться принести мир, стабильность и развитие в регион посредством увеличения усилий Азербайджана в направлении как ОЧЭС, так и ЕС.

В то же время, Мамед-Гулиев обратил внимание на продолжение сотрудничества между ОЧЭС и ЕС и подчеркнул значимость продолжения этого сотрудничества в более структурированной форме на основе конкретных программ и планов действий.

Отметим, что 17 июня этого года Совет ЕС принял документ с рекомендациями по участию ЕС в Черноморском региональном сотрудничестве.

В нем вновь выражается обеспокоенность угрозами безопасности ЕС в Черноморском регионе и подчеркивается, что международное право, включая независимость, суверенитет и уважение территориальной целостности, составляет фундаментальную основу подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе.

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