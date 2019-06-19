Закир Гасанов: Личный состав должен воспитываться в духе любви к Родине и ненависти к врагу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с выпускниками Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, Военной академии Вооруженных сил и Военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны, возложив цветы к воздвигнутому на территории военного училища памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздало дань памяти великого вождя.

Встреча с выпускниками началась с почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и минутой молчания в честь шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Родины.

Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Поздравив выпускников, успешно завершивших обучение и получивших воинское звание «лейтенант», министр обороны отметил, что каждый офицер азербайджанской армии должен стать личным примером для воинского коллектива, которым он руководит. Он должен служить с чувством любви к Родине и земле и ненависти к врагу.

Говоря о реформах, проводимых в азербайджанской армии по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны рассказал о значимых работах, выполняемых в сфере армейского строительства и предстоящих важных задачах в боевой и морально-психологической подготовке личного состава. Министр подчеркнул, что открытие новых военных городков, выдача служебных квартир и квартир постоянного проживания в целях улучшения обеспечения, социально-бытовых условий военнослужащих, также являются приоритетными направлениями политики нашего государства.

Министр обороны дал рекомендации выпускникам, и, пожелав им успехов на их славном пути, отметил: «Каждый офицер должен быть привержен идеологии азербайджанства, относиться к личному составу с уважением и заботой, формировать здоровую обстановку в коллективе. Вы удостоились ответственного и почетного звания офицера, и поэтому каждый из вас должен осознать эту ответственность и верно служить. Вы должны воспитать личный состав, которым руководите, в духе любви к Родине и ненависти к врагу, мобилизовать свои знания и умения с целью повышения боеспособности нашей армии. Развитие экономики Азербайджана, соответствие нашей армии современным требованиям, её оснащение вооружением и военной техникой, соответствующими мировым стандартам, высокий уровень боевого духа и морально-психологического состояния личного состава являются результатом внимания и заботы Верховного главнокомандующего. Вы также должны внести вклад в развитие азербайджанской армии своей образцовой службой, и руководствуясь лозунгом «Служба Родине, народу и государству – смысл нашей жизни», должны служить нашему государству и государственности».

Поделившись своим служебным опытом с выпускниками, министр обороны отметил, что своим поведением, высокими моральными качествами, дисциплинированностью, патриотизмом, приверженностью национально-нравственным ценностям офицер всегда должен быть подавать личный пример для всех, своей образцовой службой должен оправдать высокое доверие, оказанное ему Президентом страны и народом, а также надежно защищать свою Родину и народ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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