Мамедъяров встретился с и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии

20 июня 2019 01:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Вашингтоне с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером. Об этом, как передает Trend, написала в своем Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел встречу с исполняющим обязанности помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером. Стороны провели широкий обмен мнениями о событиях в регионе, урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, повестке дня двустороннего сотрудничества", - отметила она.

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