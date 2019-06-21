Азербайджан находится в центре внимания мира как пример успешного социального государства - депутат

21 июня 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новые распоряжения Президента Ильхама Алиева - яркое олицетворение очередного революционного этапа в социальной сфере страны, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» Гусейнбала Мираламов.

Депутат отметил, что социальная направленность является приоритетным направлением государственной политики Азербайджана.

Благодаря реформам, осуществляемым под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан находится в центре внимания мира как пример успешного социального государства, сказал Мираламов.

«Новые распоряжения, подписанные 18 июня по повышению зарплат работников различных сфер, минимальной заработной платы и минимальной пенсии, является ярким олицетворением очередного революционного этапа в социальной сфере, и наглядным доказательством того, что Азербайджан является социальным государством. Новый социальный пакет, представленный главой государства, охватывает большую часть населения», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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