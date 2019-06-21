Израильское издание написало о преступлениях армянского нациста Нжде

Израильское издание jewishjournal.com опубликовало статью Милиха Евдаева, рассказывающую о нарастающем антисемитизме в Европе, передает Trend

В статье приводятся факты, свидетельствующие о тревожной ситуации, сложившейся в ведущих европейских странах.

В мае Центром Кантора Тель-Авивского университета подготовлен доклад об антисемитизме, который внушает тревогу. Согласно докладу, в 2018 году из антисемитских соображений было убито больше евреев, чем в любой другой год со времен освобождения узников нацистских гетто.

Антисемитизм прогрессировал до такой степени, что сегодня для евреев ставится под сомнение сама возможность продолжения жизни в Европе, отмечается в статье.

Немало места в публикации отведено и антисемитизму в Армении.

Как пишет Милих Евдаев, в Армении власти объявили нацистского пособника Гарегина Нжде национальным героем и установили ему памятник. Помимо памятника, в столице Армении Ереване его именем также названы площадь и станция метро, его "наследие" преподается детям в армянских школах. Нжде сотрудничал с нацистами как один из командиров печально известной "Армянской лиги" вермахта. Это подразделение воевало в Крыму, на Кавказе и на юге Франции, когда нацисты собрали евреев и бойцов сопротивления для отправки в лагеря смерти. За военные преступления и сотрудничество с нацистами советский суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Политические теории Нжде были такими же отвратительными, как и его сотрудничество с нацистами. Он был основателем движения под названием "цегакрон", что переводится как "этновера". Оно относится к тем, кто якобы представляет и несет в себе духовную и биологическую сущность "классического" армянина. Повторяя теории арийского превосходства своих нацистских коллег, Нжде разделил людей на настоящих националистов по крови, представителей смешанных рас (Гитлер называл их "расой беспородных") и антинационалистов, которых он назвал "ублюдками". Согласно теории, "главная раса" несет ответственность за управление Арменией.

Напомним, что памятник нацистскому пособнику Гарегину Нжде был торжественно открыт в Ереване в мае 2016 года. В церемонии принял участие тогдашний президент Серж Саргсян. Факт установки памятника стороннику фашистов и участнику Холокоста вызвал серьезное возмущение в странах постсоветского пространства, в том числе, и в самой Армении.

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