Состоялся телефонный разговор Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана

БАКУ /Trend/ - В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Лидеры двух государств выразили удовлетворение по поводу успешного развития дружеских и братских отношений между двумя странами во всех областях. Они обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.