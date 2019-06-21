Состоялся телефонный разговор Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана

21 июня 2019 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Лидеры двух государств выразили удовлетворение по поводу успешного развития дружеских и братских отношений между двумя странами во всех областях. Они обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес.

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