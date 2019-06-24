Приоритетом политики Президента Азербайджана является рост благосостояния граждан - депутат

БАКУ /Trend/ - Недавние распоряжения Президента Азербайджана о повышении минимальной заработной платы со 180 до 250 манатов, зарплат работников ряда категорий на 20, 40 и 50 процентов – это очередной революционный этап социальных реформ, проводимых в стране, сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, директор Института востоковедения им. З.Буниятова, академик Гёвхар Бахшалиева.

Она отметила, что этим шагом глава государства еще раз продемонстрировал то, что приоритетным направлением государственной политики является рост благосостояния граждан.

«Повышение минимальной заработной платы еще раз подтверждает продолжительность политики реформ, проводимых в социально-экономической сфере. Этот шаг послужит дальнейшему улучшению социального благосостояния граждан. В целом рост заработной платы охватит свыше 950 тысяч работников государственного и частного сектора», - сказала Бахшалиева.

Она добавила, что в центре внимания главы государства находится рост благосостояния граждан. По мере того, как развивается азербайджанская экономика, Президент Азербайджана проводит соответствующую работу по дальнейшему улучшению социального положения граждан. Шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым, нацелены на дальнейшую перспективу. Повышение минимальной заработной платы положительно повлияет и на дальнейшее социальное обеспечение граждан, сказала она.

Бахшалиева добавила, что распоряжения и указы, подписываемые Президентом Ильхамом Алиевым, служат росту благосостояния граждан и усилению позиции Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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