Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Вооруженных сил руководство министерства обороны Азербайджана 25 июня посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Вначале руководство министерства возложило венки к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтило его память.

Затем личный состав минобороны посетил Аллею шехидов, возложил венки к комплексу Вечного огня, воздвигнутому в память о наших соотечественниках, погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность Отечества, и цветы к могилам шехидов.

Напомним, что 26 июня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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