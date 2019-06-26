Азербайджан обладает сильнейшей и дисциплинированной армией - депутат

26 июня 2019 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева азербайджанская армия в любое время способна освободить оккупированные территории, что было доказано во время апрельских боев 2016 года. Современная военная техника, высокий уровень подготовки личного состава, боевая тактика, победный дух военнослужащих дают основание говорить, что Азербайджан не уступит и пяди своей земли.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ханлар Фатиев.

По словам депутата, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев постоянно держит в центре внимания вопросы по строительству армии, модернизации военной техники, приобретению новейшего вооружения, производству в стране военной техники и боеприпасов: «С 2003 года и по сегодняшний день военный бюджет Азербайджана увеличился в среднем в 15 раз. Другое, важное и принципиальное направление в строительстве армии связано с созданием военной промышленности страны. С целью большего укрепления материально-технической базы Вооруженных сил за счет отечественной продукции в 2005 году было создано министерство оборонной промышленности, на предприятиях которого производятся боеприпасы и средства военного назначения».

Депутат напомнил, что согласно международным рейтингам азербайджанская армия занимает 52-е место в мировом масштабе по своему потенциалу.

Верховный главнокомандующий предпринимает действенные шаги по формированию личного состава: «В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивает, что сегодня каждый гражданин Азербайджана справедливо может гордиться армией страны. Азербайджанские военнослужащие способны выполнить любое, самое сложное задание, и достаточно одного приказа Верховного главнокомандующего, чтобы азербайджанская армия начала священную борьбу за освобождение земель от оккупации. Для этого в армии имеются все средства и возможности».

По словам Фатиева, глава государства принял ряд решений по повышению социального благосостояния военнослужащих: «Предоставление жилья военнослужащим, повышение их заработной платы является свидетельством заботы, которое государство проявляет к армии и к военнослужащим. В прошлом году жильем были обеспечены около 300 военнослужащих. Распоряжения главы государства, подписанные 18 июня этого года, способствуют росту материального благосостояния и военнослужащих. Это внимание, оказываемое военнослужащим Президентом Ильхамом Алиевым, служит формированию сильной и доблестной армии».

Напомним, что сегодня - 26 июня в Азербайджане отмечают День Вооруженных сил.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Положительные результаты второго соцпакета Президента Азербайджана ощутят все семьи - депутат
Точка зрения 19 июня 14:53
Депутат: Благодаря дальновидной политике и мудрости Гейдара Алиева Азербайджан избежал хаоса
Политика 12 июня 20:59
Апрельские бои еще раз доказали, что Азербайджан не уступит ни пяди своих исторических земель - депутат
Политика 2 апреля 14:44
Гянджа всегда ощущает заботу Президента Азербайджана - депутат
Политика 14 марта 20:35
Начатая Президентом Азербайджана социальная революция по душе гражданам - депутат
Политика 6 марта 15:41
В Сиднее почтили память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 09:45
Лента новостей
Азербайджанские гимнасты привезли в Баку медали Евроигр "Минск-2019" (ФОТО)
Общество 11:24
Премьер Таиланда на встрече G20 в Японии расскажет о результатах деятельности АСЕАН
Другие страны 11:20
В Дании будет сформировано социал-демократическое правительство меньшинства
Европа 10:59
В казахстанском городе Арысь скончался еще один человек
Казахстан 10:57
Трест комплексных буровых работ SOCAR объявил открытый конкурс
Тендеры 10:56
ЕС запустил два новых проекта в Грузии
Бизнес 10:54
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по сборам
Бизнес 10:46
Политолог: В Армении царит правовой беспредел
Армения 10:43
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Главная сила нашей армии - боевой дух и беззаветная любовь к Родине азербайджанских солдат и офицеров
Политика 10:41