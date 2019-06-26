Азербайджанские офицеры окончили Военную академию в России с золотой медалью и красными дипломами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Санкт-Петербурге, в "Михайловской военной артиллерийской академии" министерства обороны России состоялась очередная церемония вручения дипломов.

Согласно информации, предоставленной в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, в текущем году обучение в этом высшем военном учебном заведении завершили три офицера азербайджанской армии. Полковник-лейтенант Авнил Авнилов окончил военную академию с отличием и получил золотую медаль. Другие азербайджанские офицеры, майор Шамхал Салимов и майор Рамиль Ибрагимов завершили обучение в Академии с красным дипломом.

Решением Государственной экзаменационной комиссии военнослужащим азербайджанской армии была присвоена степень магистра.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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