Министерство обороны Азербайджана провело встречу с группой семей шехидов (ФОТО)

26 июня 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе министерства обороны в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана состоялась встреча с группой семей шехидов.

Как передает Trend , со ссылкой на министерство обороны, начало встречи было отмечено минутой молчания в память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. По истечении минуты молчания был исполнен Гимн Азербайджанской Республики.

Во вступительной речи начальник Управления по морально-психологической подготовке и связям с общественностью Главного управления по личному составу минобороны генерал-майор Расим Алиев отметил, что для сохранения и поддержания независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, проводится большая работа по увеличению военной мощи страны, развитию военно-промышленного комплекса и укреплению боеспособности армии.

«Наряду с существенным ростом военных расходов, направленных на укрепление оборонного потенциала страны, сегодня в Азербайджане в центре внимания находится вопрос обеспечения надежной социальной защиты и решение жилищных проблем азербайджанских военнослужащих, расширение масштаба получаемых ими льгот и привилегий. Особое внимание государства уделяется и повышению уровня жизни членов семей тех, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты территориальной целостности Азербайджана», - сказал Алиев.

Председатель Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов Карабахской войны Мехти Мехтиев отметил, что Азербайджан проявляет всеобъемлющую заботу в отношении инвалидов, ветеранов и членов семей шехидов карабахской войны: «Основными направлениями политики, проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, является усиление социальной защиты ветеранов войны, инвалидов, семей шехидов, своевременное решение их проблем и окружение их всяческой заботой».

По словам Мехтиева, создание в 2001 году по инициативе великого лидера Общественного объединения семей ветеранов и шехидов Азербайджана, является наивысшей ценностью, предоставленной этим людям.

«Мы всегда готовы сделать всё возможное, чтобы оказать поддержку и защитить законные интересы и права инвалидов, ветеранов войны, и семей шехидов Карабахской войны, помочь им адаптироваться к современным условиям жизни, содействовать более эффективному решению их социально-экономических и иных проблем, а также укрепить сотрудничество и взаимодействие с ними», - сказал Мехтиев.

После вручения наград ко Дню Вооруженных сил Азербайджана, участникам мероприятия была вручена памятная фотография.

Затем представители семей шехидов выразили благодарность Президенту Азербайджана за постоянную заботу и выразили свои пожелания и предложения по решению ряда вопросов.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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