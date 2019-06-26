В штаб-квартире НАТО состоялось мероприятие, посвященное Дню ВС Азербайджана (ФОТО)

26 июня 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представительство Азербайджана при НАТО организовало в штаб-квартире Альянса в Брюсселе официальный прием и фотовыставку по случаю годовщины создания Вооруженных Сил и 25-летия партнерства Азербайджан-НАТО, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Наряду с гражданскими и военными представителями НАТО, в мероприятии приняли участие послы, военные представители, члены дипломатического корпуса стран-членов и партнеров при НАТО, члены Международного штаба и Международного военного штаба НАТО, а также официальные представители штаба Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE).

В ходе мероприятия гости были проинформированы о создании и истории развития Вооруженных Сил страны, 25-летнем многостороннем сотрудничестве Азербайджана с НАТО, его вкладе в международный мир и безопасность в рамках миротворческих операций, а также успешной деятельности, проводимой в сфере достижения мира в Евроатлантическом пространстве.

В ходе официального приема гостям были представлены образцы азербайджанской кухни.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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