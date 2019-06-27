Парламент Азербайджана утвердил поправки в госбюджет на 2019 г.

27 июня 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана были обсуждены и приняты поправки в закон «О государственном бюджете Азербайджана на 2019 год», сообщает в четверг Trend.

В связи с повышением суммы минимальной пенсии и заработных плат появилась необходимость увеличить бюджет Госфонда по социальной защите при министерстве труда и социальной защиты населения на 200 млн манатов, и доходы и расходы Фонда из остаточных средств, возникших в результате исполнения бюджета Фонда страхования от безработицы – на 15 млн манатов. Для покрытия этих расходов в 2019 году планируется дополнительное поступление средств по взносам обязательного государственного соцстрахования в сумме 350 млн манатов.

В связи с этим предусматривается увеличить верхний уровень (лимит) расходов бюджета в 2019 году на 215 млн манатов для финансового обеспечения дополнительных расходов с соблюдением требований закона «О бюджетной системе» и на 150 млн манатов уменьшить сумму средств, выделяемых из госбюджета Фонду для сбалансирования доходов и расходов ГФСЗ.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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