Утверждено новое соглашение между Азербайджаном и Кореей

БАКУ /Trend/ - Утверждение нового соглашения между Азербайджаном и Кореей обсуждалось на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в четверг Trend.

На заседании депутаты обсудили вопрос утверждения Рамочного соглашения «О грантовой помощи между правительством Азербайджана и правительством Кореи».

Было отмечено, что документ внесет важный вклад в развитие отношений между двумя странами.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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