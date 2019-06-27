Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом интенсивно развиваются

27 июня 2019 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан демонстрирует высокие показатели социальной политики. Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас на встрече с преподавателями, студентами и выпускниками Академии государственного управления при Президенте, организованной Кавказским центром политического анализа (CPAC).

В своей лекции на тему «Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом в изменчивой региональной среде» Янкаускас отметил, что Азербайджан является одной из шести стран программы «Восточного партнёрства», недавно отметившей десятилетие с начала деятельности.

Нефть и газ являются одной из главных тем в сотрудничестве между Азербайджаном и странами Евросоюза, заявил он, отметив проект «Южного газового коридора», реализация которого осуществляется интенсивно. Янкаускас отметил, что данный проект положит начало для реализации других проектов.

В частности, развитие регионального транспорта также является одним из приоритетов политики Евросоюза в Азербайджане.

Посол ЕС выразил желание, чтоб Азербайджан и ЕС увеличили сотрудничество в рамках партнёрства, в частности, в секторе туризма. По словам Янкаускаса, интересы европейских стран в отношении к Азербайджану возросли в процессе диверсификации азербайджанской экономики. Посол отметил, что сотрудничество охватывает новые направления экономики, кроме традиционных нефти и газа. Янкаускас отметил, что ЕС готов заключить договор с Азербайджаном, который, по словам посла, является одним из лидеров в области твининга, подразумевающего обмен опытом в различных сферах экономики, в рамках которых ЕС провел мероприятия с 26 министерствами и ведомствами. Посол ЕС отметил, что в 2017 году граждан Евросоюза пересекли границы Азербайджана 2,6 миллиона раза, в то время как границы Грузии пересекли семь миллионов раз. Посол отметил, что это означает, что нужно улучшить сферу туризма и образования, отметив программу обучения Erasmus, чтоб, по словам Янкаускаса, Азербайджан чаще узнавался в Европе.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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