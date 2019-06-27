Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании нового механизма субсидирования аграрной сферы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг указ о создании нового механизма субсидирования аграрной сферы.

Согласно указу, с целью формирования нового механизма, связанного с мерами поддержки, применяемыми в аграрной сфере, обеспечения отчетности, прозрачности и эффективного использования бюджетных средств, упрощения и электронизации обращений, а также в соответствии с указом Президента Азербайджана «О совершенствовании государственной поддержки сельскому хозяйству и лизинговой деятельности в аграрной сфере» № 413 от 19 декабря 2018 года поручено утвердить «Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции».

Согласно Порядку, утвержденному этим указом, базовая сумма, используемая в подсчете субсидий в сфере растениеводства, устанавливается в размере 200 манатов.

Министерству сельского хозяйства поручено с 1 января 2020 года обеспечить предоставление субсидий; в трехмесячный срок подготовить проект Положения об информационной системе «Субсидия», согласовав его с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и представить Президенту Азербайджана; в пятимесячный срок утвердить регламенты для организации предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной продукции; раз в год предоставлять Президенту Азербайджана отчет о результатах субсидирования сельскохозяйственного производства.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено совместно с соответствующими государственными структурами обеспечить интеграцию в информационную систему «электронное сельское хозяйство» соответствующих информационных средств посредством информационной системы «электронное правительство» с целью обеспечения информационной системы «Субсидия» нижеследующей информацией:

- информацию о сельскохозяйственных производственных средствах и продукции, осуществляющих производство, импорт и продажу, агроклиматическую и гидрометеорологическую информацию, требуемую для проведения специализации; актуальную информацию о землях сельскохозяйственного значения, их собственнике, пользователе и арендаторе.

Кабинету Министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджану предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и в пяти месячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и проинформировать Кабмин.

Министерству финансов поручено, в случае невозможности выплаты за счет выделенных в текущем году бюджетных средств обязательств, возникших в 2019 году по субсидиям, предоставляемым производителям сельскохозяйственной продукции за счет госбюджета, обеспечить проведение подсчета этих выплат за счет средств, предусмотренных с этой целью в государственном бюджете следующего года.

Представителям административно-территориальных округов глав местных исполнительных властей поручено участвовать во внесении в информационную систему «Субсидия» обращений фермеров, связанных с субсидиями, которые осуществляют деятельность на этой территории, и проведении просветительских мер.

Первая и вторая части этого указа вступают в силу с 1 января 2020 года.

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