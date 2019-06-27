Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Государственной программы по безопасности полетов» и «Правил обеспечения безопасности полетов»

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг указ об утверждении «Государственной программы по безопасности полетов» и «Правил обеспечения безопасности полетов».

Согласно указу, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим указом; подготовить и представить Президенту Азербайджана новый проект закона "Об авиации" с учетом международных норм и принципов, а также передового международного опыта; утвердить порядок организации системы управления безопасностью полетов, предусмотренный в статье 2.1.6 "Правил обеспечения безопасности полетов", при согласовании с Президентом Азербайджана; утвердить порядок осуществления контроля безопасности полетов, предусмотренный в пункте 5.2.2 Правил, при согласовании с Президентом Азербайджана; утвердить порядок расследования авиационных инцидентов, предусмотренный пунктом 9.2 указанных Правил, при согласовании с Президентом Азербайджана; утвердить правила организации профессиональной подготовки инспекционной группы и порядок повышения их квалификации, предусмотренный пунктом 10.2 Правил, согласовав с Президентом Азербайджана; в соответствии с пунктом 10.1.1 "Государственной программы по безопасности полетов" утвердить правила регистрации воздушных судов, а также правила эксплуатации систем беспилотных летательных аппаратов, при согласовании с Президентом Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; принять необходимые меры для обеспечения реализации "Государственной программы по безопасности полетов", утвержденной частью 1 настоящего указа, и "Правил обеспечения безопасности полетов", утвержденных частью 2 настоящего указа; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству транспорта, связи и высоких технологий поручается принять необходимые меры для обеспечения реализации "Государственной программы по безопасности полетов", а также "Правил обеспечения безопасности полетов", утвержденных частью 2 настоящего указа; раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе реализации государственной программы.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим указом и проинформировать Кабинет министров.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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