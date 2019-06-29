Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили совместное заявление

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шафер от США) распространили заявление.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт ОБСЕ, в заявлении говорится, что в Вене и Братиславе сопредседатели проинформировали генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и действующего председателя организации министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака о последних визитах в регион и консультациях, проведенных с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве и Вашингтоне.

В документе отмечается, что они также встретились с руководителем Группы планирования высокого уровня ОБСЕ полковником Владимиром Минариком. Личный представитель действующего главы ОБСЕ Анджей Каспршик также принял участие в этих встречах.

"Сопредседатели приветствовали одновременное освобождение пленных с обеих сторон конфликта 28 июня и дали высокую оценку усилиям Международного Комитета Красного Креста по содействию этому позитивному первому шагу в отношении пленников", - отмечается в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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