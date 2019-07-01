Депутат: Противозаконные действия Али Керимли - очередное политического шоу

1 июля 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Противозаконные действия Али Керимли направлены только на то, чтобы привлечь к себе внимание, и являются его очередным политическим шоу. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Ильхам Мамедов.

Депутат отметил, что подобными противозаконными действиями Керимли пытается создать в себе образ страдальца. "Как может быть, что человек, именующий себя демократом, говорящий о верховенстве права, при необходимости нарушает закон, осуществляет противозаконные действия, создавая образ пострадавшего от этого?", - задался вопросом Мамедов.

Депутат подчеркнул, что призывы Али Керимли к участию в так называемой благотворительной акции, на самом деле нацелены на нарушение стабильности и правовых основ государства, и преследуют грязные цели.

"Видимо, Али Керимли снова осуществляет чьи-то заказы. Однако наш народ никогда не верил, и не будет верить таким людям. Потому что, все хорошо помнят, что они делали в период пребывания у власти", - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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