Азербайджан участвует в презентационной программе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан 1-2 июля примет участие в презентационной программе, организуемой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Парламентской ассамблеей (ПА) НАТО, сообщает в понедельник Trend.

Азербайджан представляет член азербайджанской делегации в ПА НАТО Кямран Байрамов.

В рамках мероприятия Байрамов примет участие в обсуждениях, посвященных политике НАТО, отношениям с партнерами, проводимым операциям, сотрудничеству Альянса с ПА, а также во встречах с гражданскими и военными официальными лицами организации, в том числе, постпредами стран-членов структуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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