ООН: Азербайджан достиг больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития.

Об этом на презентации Национального портала информирования по Целям устойчивого развития сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, сообщает во вторник Trend.

Исагзаи отметил, что в Азербайджане идет процесс адаптации Целей устойчивого развития к национальным условиям, и это приветствуется.

Резидент-координатор ООН подчеркнул, что ООН высоко оценивает работу Азербайджана в осуществлении Целей устойчивого развития.

Он добавил, что запуск портала важный шаг в осуществлении Целей устойчивого развития.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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