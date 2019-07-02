ООН: Азербайджан достиг больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития.
Об этом на презентации Национального портала информирования по Целям устойчивого развития сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, сообщает во вторник Trend.
Исагзаи отметил, что в Азербайджане идет процесс адаптации Целей устойчивого развития к национальным условиям, и это приветствуется.
Резидент-координатор ООН подчеркнул, что ООН высоко оценивает работу Азербайджана в осуществлении Целей устойчивого развития.
Он добавил, что запуск портала важный шаг в осуществлении Целей устойчивого развития.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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