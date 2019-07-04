Сиявуш Новрузов: ПЕА продолжает переводить средства в Фонд помощи ВС

4 июля 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) продолжает переводить пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам. Только из организации партии Насиминского района Баку перечислено в 20 тысяч манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что каждый из депутатов Милли Меджлиса (парламент) оказали помощь в размере 500 манатов "К этой акции присоединились и не члены партии, и беспартийные депутаты. Считаю, что соберется внушительная сумма", - сказал Новрузов

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор:Ровшан Гусейнов)

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