Хикмет Гаджиев: Азербайджан принял 1165 законов по внешней политике

5 июля 2019 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1993 года в Азербайджане принято 1165 законов по внешней политике.

Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал на презентации электронного ресурса «Азербайджанская дипломатия», подготовленной сотрудниками Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Гаджиев отметил, что Президент Ильхам Алиев подписал 443 указа, связанных с внешней политикой. «С международными организациями подписано 102 документа, 27 из них - за последние пять лет. Азербайджан подписал различные документы о стратегическом партнерстве с 19 странами», - добавил он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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