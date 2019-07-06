Эльмар Мамедъяров о перспективах трансрегиональных транспортных проектов Азербайджана

6 июля 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан - ведущая страна с самой динамичной экономикой в регионе, играет важную роль в инициативе "Один пояс-один путь". Наша страна находится на историческом Шелковомпути и активно инвестирует в модернизацию инфраструктуры, уже имеющихся и новых железных и автомобильных дорог, восстановлению морских и воздушных портов на этом маршруте.

Об этом сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на 14-ом саммите Тихоокеанского Альянса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.

" Азербайджан также активно участвует в развитии транспортного коридора "Север-Юг", который позволит транспортировку грузов из региона Персидского залива, через Иран и Россию, в Европу. Другим транспортным коридором, в котором представлен Азербайджан, является международный транспортный маршрут "Юг-Запад", который соединит Индию, Иран, страны Персидского залива с Турцией и Европой. Потенциалы этих коридоров огромны.

Еще одним проектом, оказывающим вклад в интегрированную и надежную железнодорожную систему между Европой и Азией, соединяющим трансевропейские и трансазиатские железнодорожные сети, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс", - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан также обладает самим большим коммерческим флотом на Каспии: "Новый судостроительный завод, построенный в бакинском порту дает возможность производить корабли всех типов кораблей, и повысить товарооборот на Каспии. Кроме этого, мы приложили много усилий для обеспечения благоприятной инвестиционной среды для иностранных компаний, путем создания свободной экономической зоны вокруг бакинского порта.

Все эти проекты позволят свести к минимуму сроки и затраты по перевозкам товаров и услуг азиатского рынка в страны Ближнего Востока, СНГ и Европы. Считаю, что это может быть хорошей платформой для расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Тихоокеанским Альянсом и Азербайджаном", - заявил Мамедъяров

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан ожидает, что мировое сообщество воздержится от участия в деятельности, закрепляющей последствия армянской оккупации (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 15:10
Эльмар Мамедъяров встретился с перуанским коллегой в рамках рабочего визита (ФОТО)
Политика 5 июля 14:20
Эльмар Мамедъяров поблагодарил руководство Перу за позицию по нагорно-карабахскому конфликту
Политика 5 июля 12:11
МИД Азербайджана: Требование дополнительных гарантий безопасности для участия на 43 сессии - ничто иное, как повод уклониться от участия в мероприятии
Политика 3 июля 20:02
Азербайджан примет участие в саммите Тихоокеанского альянса
Политика 3 июля 16:12
Малайзия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях - посол (ФОТО)
Политика 2 июля 22:41
Лента новостей
Грузия провела конференцию по твиннинг-проекту
Бизнес 18:00
Узбекско-корейское СП закупает запчасти для компрессора
Тендеры 17:58
Древний бирманский город Баган занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Общество 17:49
Замглавы МИД Мамедгулиев посетит Батуми
Грузия 17:36
Таможенный комитет уволил сотрудника за вымогание взятки
Общество 17:18
В Ашхабаде подписан документ о создании делегации ЕС в Туркменистане
Туркменистан 16:48
Главное управление полиции обратилось к уличным торговцам
Общество 16:35
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер на закупку вездеходов
Тендеры 16:04
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку оборудования
Тендеры 16:03