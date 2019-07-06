Эльмар Мамедъяров о перспективах трансрегиональных транспортных проектов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азербайджан - ведущая страна с самой динамичной экономикой в регионе, играет важную роль в инициативе "Один пояс-один путь". Наша страна находится на историческом Шелковомпути и активно инвестирует в модернизацию инфраструктуры, уже имеющихся и новых железных и автомобильных дорог, восстановлению морских и воздушных портов на этом маршруте.

Об этом сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на 14-ом саммите Тихоокеанского Альянса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.

" Азербайджан также активно участвует в развитии транспортного коридора "Север-Юг", который позволит транспортировку грузов из региона Персидского залива, через Иран и Россию, в Европу. Другим транспортным коридором, в котором представлен Азербайджан, является международный транспортный маршрут "Юг-Запад", который соединит Индию, Иран, страны Персидского залива с Турцией и Европой. Потенциалы этих коридоров огромны.

Еще одним проектом, оказывающим вклад в интегрированную и надежную железнодорожную систему между Европой и Азией, соединяющим трансевропейские и трансазиатские железнодорожные сети, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс", - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан также обладает самим большим коммерческим флотом на Каспии: "Новый судостроительный завод, построенный в бакинском порту дает возможность производить корабли всех типов кораблей, и повысить товарооборот на Каспии. Кроме этого, мы приложили много усилий для обеспечения благоприятной инвестиционной среды для иностранных компаний, путем создания свободной экономической зоны вокруг бакинского порта.

Все эти проекты позволят свести к минимуму сроки и затраты по перевозкам товаров и услуг азиатского рынка в страны Ближнего Востока, СНГ и Европы. Считаю, что это может быть хорошей платформой для расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Тихоокеанским Альянсом и Азербайджаном", - заявил Мамедъяров

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.