АН Азербайджана: Включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - это еще один успех Азербайджана

8 июля 2019 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Баку, - это еще один успех Азербайджана на международной арене. Об этом сказала Trend депутат, директор Института востоковедения имени академика Зии Буниятова, академик Гёвхар Бахшалиева.

Директор Института отметила, что принятие такого решения – это результат напряженного труда, который Азербайджан прилагает в рамках ЮНЕСКО, и особого внимания, которое руководство страны уделяет этому вопросу. «Работа по включению исторического центра Шеки в Список всемирного наследия велась долгое время, потому что для этого Комитетом Всемирного наследия выдвигался ряд условий. Но Азербайджан достиг желаемого. Принятие решения о включении исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку имеет особое значение, потому что проведение данной сессии – это показатель высокой оценки, придаваемой Азербайджану на международной арене, и в то же время признание миром работы, которую Азербайджан проводит по сохранению всемирного культурного наследия», - сказала Бахшалиева.

Директор Института добавила, что правительство страны проводит важную работу по сохранению культурных памятников и за пределами страны: «Благодаря этой работе число памятников Азербайджана, включенных в Список Всемирного наследия, растет. Шеки стал третьим местом культурного наследия, включенным в Список Всемирного наследия после Ичеришехер и Гобустана, и это, безусловно, большое достижение страны».

Отметим, что во время очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и исторический центр Шеки

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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