Хафиз Пашаев: Азербайджанская дипломатия прошла нелегкий путь

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская дипломатия прошла нелегкий путь.



Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал ректор Университета ADA, замглавы МИД Азербайджана Хафиз Пашаев в ходе международной конференции, посвященной 100-летию дипломатии Азербайджана, совместно организованной МИД Азербайджана и Университетом ADA.



«В прошлом году мы отметили 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР). В Университете ADA были проведены различные конференции на эту тему. А в текущем году мы отмечаем 100-летие дипломатии Азербайджана», - сказал Пашаев.



Уже примерно 30 лет, как Азербайджан является частью международной дипломатии, сказал замглавы МИД.



«Мы прошли нелегкий путь. Мы продолжаем бороться за то, чтобы превратить Азербайджан в еще более значимого члена международного сообщества», - сказал Пашаев.



Далее, он отметил, что Университет ADA продолжает тренинг дипломатов и привержен этой работе.



(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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