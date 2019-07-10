Армяне пытаются присвоить азербайджанские ковры, находящиеся в экспозиции Луврского музея (ФОТО)

10 июля 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Будучи верными своим "традициям" армяне, «воспользовавшись» открытием выставки «Азербайджанское культурное наследие в Луврском музее», организованной в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, вспомнили «старинные армянские ковры».

Армянская пресса, взяв за основу узоры в виде крестов на трех демонстрируемых на выставке коврах, пытается «арменизировать» их. Не стоит удивляться этому утверждению армян, высказывающимся о том, что «ковры были сотканы до II века нашей эры», и что «международное слово «carpet» в действительности армянского происхождения», сообщает в среду Trend со ссылкой на Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Азербайджанские ковры неотъемлемая часть азербайджанской истории, сказал завсектором «Ковроведение» Института НАНА, доктор исторических наук, профессор Видади Мурадов.

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