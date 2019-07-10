Мубариз Гурбанлы: Армяне питают ненависть не только к евреям, но и к другим народам

10 июля 2019 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Жестокость, которую армяне проявляли к евреям, живущим в Губа-Хачмазском регионе, показывает их отношение к этому народу.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, комментируя статью, об антисемитизме армян, опубликованную в израильской газете "The Jerusalem Post", сообщает в среду Trend.

Он подчеркнул, что Армения - моноэтническое государство.

«Армяне - ярые националисты. В советское время на территории Армении не было евреев, их и сегодня там нет, и даже если есть, то очень мало. Это сущность армян, они ненавидят не только евреев, но и другие народы», - сказал Гурбанлы.

Отметим, что в статье журналиста Джесси Богнер, опубликованной в "The Jerusalem Post", говорится, что в последнее время наблюдается рост антисемитизма среди христиан. В качестве примера она привела антисемитскую акцию 60 семинаристов армянской церкви в Иерусалиме в преддверии праздника Шавуот. «Эта акция показала, что христиане все еще склонны к нападкам на евреев, и стала наглядным примером того, что в Армении усиливается антисемитизм».

Автор добавила, что существует множество доказательств наличия системного антисемитизма в армянском обществе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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