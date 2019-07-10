Сахиба Гафарова об увековечивании памяти Фармана Салманова

БАКУ/Trend/ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева об увековечивании памяти Фармана Салманова является высокой оценкой деятельности известного азербайджанского ученого-геолога, его заслуг перед азербайджанским народом.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) от Шамкирского района , заместитель председателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, профессор Сахиба Гафарова, передает в среду Trend .

Депутат напомнила, что согласно распоряжению Президента, в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности учреждены две "Стипендии имени Фармана" . Также в Шамкире будет возведен памятник Фарману Салманову и общеобразовательному учреждению, в котором он учился, будет присвоено его имя.

Гафарова отметила, что глава государства всегда высоко ценил заслуги научных деятелей, имеющих заслуги перед народом и наукой, принимал соответствующие решения по увековечиванию их памяти.

Депутат подчеркнула, что видный ученый, открывший крупные нефтяные и газовые месторождения в Тюменской области Росси, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Российской академии наук Фарман Салманов, как азербайджанский ученый заслужил в мире большой авторитет. "Он посвятил свою жизнь разработкам нефтегазовых залежей. Имя Фармана Салманова вписано золотыми буквами в мировую историю нефти, как одного из первооткрывателей богатых углеводородных ресурсов Тюмени. Под его руководством было обнаружено и введено в эксплуатацию больше ста месторождений. И сегодня специалисты дают высокую оценку фундаментальным научным исследованиям Салманова в области нефтегазовой геологии.

Он недонократно был награжден за свою широкомасштабную деятельность, в том числе Герой социалистического труда, обладатель государственной премии СССР, кавалер одного из высших орденов Азербайджана «Шохрат». А некоторое время назад Сургутский аэропорт в Тюменской области России был назван в честь Фармана Салманова", - заявила депутат.

Вспоминая встречу с известным геологом, Гафарова отметила, что он был патриотом, любил свою родину и народ, обладал широким кругозором.

"Салманов пользовался большим уважением, как общественный деятель и в Азербайджане. Он внес неоценимый вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Россией. Безусловно, распоряжение Президента Ильхама Алиева — знак высокой оценки деятельности видного ученого.

Депутат отметила, что школа, в которой, в свое время, учился Салманов, в 2015 году была полностью реконструирована, и в настоящее время соответствует самим высоким стандартам", - сказала в заключение депутат, искренне поблагодарив за это Президента Ильхама Алиева от имени всех шамкирцев .

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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