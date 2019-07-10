Генерал Уолтерс: НАТО поддерживает территориальную целостность Азербайджана

10 июля 2019 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с Главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом Тодом Уолтерсом, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Приветствуя высокого гостя, генерал-полковник Садыков поздравил его с назначением на новую должность и пожелал успехов.

Говоря о 25-летнем устойчивом сотрудничестве между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом, начальник Генерального штаба отметил развитие этих отношений, участие азербайджанской армии в рамках различных программ и вклад нашей страны в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Садыков, высоко оценив позицию НАТО, относительно территориальной целостности и суверенитета нашей страны, выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

В свою очередь, генерал Уолтерс, особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе с терроризмом, ее значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе, высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Генерал Уолтерс подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, отметил, что Альянс выступает за мирное разрешение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также, содействие в организации встречи в Баку с начальником Генерального штаба ВС России .

В ходе встречи стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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