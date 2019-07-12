ЕС ожидает от Азербайджана предложения по авиационному соглашению

12 июля 2019 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Европейский союз (ЕС) ожидает от Азербайджана предложения по авиационному соглашению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции глава Делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

«Наблюдался большой прогресс в переговорах по новому авиационному соглашению. Мы ожидаем предложения от Азербайджанской стороны по этому соглашению. Это соглашения принесет большие выгоды Азербайджану»,- сказал Янкаускас.

Отметим, что создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полётов, а также управления воздушным сообщением.

Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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