Бахар Мурадова: В заключительной декларации ПА ОБСЕ были обеспечены интересы Азербайджана

12 июля 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В заключительной декларации ПА ОБСЕ, принятой в ходе 28-й ежегодной сессии в Люксембурге, были обеспечены интересы Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила, в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламент), вице-спикер Бахар Мурадова.

По словам депутата, пункт, содержащийся в статье 22, обсуждаемой декларации, вызвал бурные обсуждения и кривотолки в Армении.

"Эта статья впервые предусматривает, что конфликты на территории Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы следует рассматривать через одну и ту же призмы. Это было нашим самым эффективным достижением , чтобы все эти вопросы были отражены в одной статье, и рассматривались сквозь единую призму».

Вице-спикер подчеркнула, что ПА ОБСЕ рекомендует активизировать обсуждения и переговоры, направленные на урегулирование конфликтов в Азербайджане, Украине, Грузии и Молдове, в рамках согласованного формата, без предварительных условий сторон, основываясь на принципах территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности признанных на международном уровне границ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли соглашения о режиме прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США, ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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