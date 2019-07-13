Гейдар Алиев вернул Азербайджану Гусейна Джавида – воспоминания Гамида Джафарова (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 14 июля исполняется 50 лет со знаменательного события, когда великий лидер Гейдар Алиев возглавил Азербайджан. В период руководства республикой Гейдара Алиева Азербайджан развивался во всех областях. Особое внимание в эти годы оказывалось творческим деятелям, истории азербайджанского народа и культуры. Одним из важных вех его деятельности стало возвращение на Родину останков выдающегося азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида, репрессированного сталинским режимом и погибшего в холодной Сибири в 1941 году. Произошло это в 1982 году.



Своими воспоминаниями об этой удивительной истории с Trend поделился полковник в отставке Гамид Джафаров, который был председателем комиссии, возвратившей по указанию великого лидера Гейдара Алиева гроб с телом Гусейна Джавида из далекой Сибири на Родину, и сохранил до наших дней важные материалы и документы.

Из истории

Гусейн Джавид (имя при рождении Гусейн Абдулла оглы Расизаде, 24 октября 1882, Нахчыван - 5 декабря 1941, село Шевченко Тайшетского района) являлся ярким представителем романтизма в Азербайджане начала XX века. Гусейн Джавид сыграл огромную роль в формировании азербайджанской литературы XX века. Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, исторические драмы, Гусейн Джавид открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана.

Гусейн Джавид был арестован четвертого июня 1937 года и был помещен в Баиловскую тюрьму в Баку. В обстановке начавшихся репрессий и травли передовой части творческой интеллигенции он был объявлен "врагом народа" и в 1939 году сослан в Магадан. Согласно архивным материалам Тайшетского района Иркутской области, заключенный колонии №21 Гусейн Джавид (Расизаде) скончался в 22.30, пятого декабря 1941 года, в больнице для заключенных-инвалидов, от остановки сердца в связи с переохлаждением ног. Был похоронен в гробу №59 по мусульманским обычаям (лицом в сторону Мекки). На похоронах седьмого декабря присутствовали заключенные азербайджанцы. Посмертно реабилитирован в 1956 году.

По поручению Гейдара Алиева мы втроем отправились в Сибирь

В советское время в период руководства республикой Гейдар Алиев, как и всегда, уделял особое внимание истории азербайджанского народа и его культуре. Немало сил потратил великий лидер Азербайджана на то, чтобы восстановить честное имя наших деятелей культуры, подвергшихся репрессиям. Несмотря на все сложности, по инициативе Гейдара Алиева в 1982 году в Нахчыване были созданы Дом-музей Гусейна Джавида и Театр поэзии, также было вынесено постановление по установлению памятника великому поэту в Баку и Нахчыване.

"Перезахоронение тела Гусейна Джавида на родине состоялось по инициативе нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Останки были перевезены на родину из далекой Сибири, а на его могиле в Нахчыване возведен грандиозный мавзолей, что является бесценным событием, обладающим исключительным значением с точки зрения возрождения национального духа и торжества идеологии азербайджанства.

12 октября 1982 года, в связи с готовящимся 100-летним юбилеем поэта, партийный комитет Нахчыванской АССР принял решение о перезахоронении тела Гусейна Джавида в Нахчыване. До Гейдара Алиева были неоднократные попытки вернуть тело Гусейна Джавида на Родину, но все упиралось в "железный заслон" советского руководства. И только благодаря мудрости и авторитету Гейдара Алиева это удалось осуществить.

Я тогда был секретарем по идеологической работе обкома Нахчыванской АССР. В октябре Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдара Алиев посетил Нахчыван на открытии Дома-музея и даже обозначил место, где будет перезахоронен Гусейн Джавид – на месте беседки, под любимым тутовым деревом писателя.

Гейдар Алиев вызвал меня к себе и поручил осуществить эту почетную миссию. Почему он выбрал именно меня? Дело в том, что он знал, как я влюблен в творчество Гусейна Джавида, был ответственным и дисциплинированным работником, и знал, что выполню его поручение. Более того, еще в 1978 году во время учебы в Академии общественных наук при ЦК КПСС (высшее партийное учебное заведение СССР) в Москве я познакомился Ефстафием Антиповым, который был секретарем Иркутского обкома КПСС".

Из гроба Гусейн Джавида пошел свет

"Тщательно изучив архивные материалы, члены комиссии через Москву отправились в Иркутск. 18 октября мы встретились с председателем парткома Иркутской области Ефстафием Антиповым, который очень тепло нас встретил и даже выразил удивление: "Мы здесь своих погибших не можем найти, а вы, спустя более сорока лет, хотите вернуть на родину останки своего земляка". Мы также выяснили, что больница, где скончался Гусейн Джавид уже разрушилась, а в селе никто не живет, и добраться туда очень тяжело. Однако, был найден 72-летний надзиратель колонии, который рассказал, как лучше добраться до села Шевченко, которое располагалось на территории в 100 гектаров в непроходимой тайге.

Решив все юридические вопросы, в сопровождении судмедэкспертов, экспертов-криминалистов, представителей правоохранительных органов, двадцати азербайджанцев, которые проживали в Иркутске и знали о целях нашего визита, и десяти солдат (для нашей защиты, места там были опасные, много уголовников) – колонной на автомобилях двинулись в сторону села Шевченко через райцентр Тайшет, который находился в 75 километрах.

Было очень холодно, более 30 градусов мороза, все вокруг завалено снегом, а дорогу нам расчищал бульдозер. 21 октября, наконец, прибыли в село Шевченко. На кладбище все было завалено снегом и нам вместе пришлось место искать место захоронения Гусейна Джавида из 40 тысяч могил! Было очень трудно, приходилось тщательно, в лютый мороз, искать могилу под номером 59. А когда, по прошествии нескольких часов мы нашли это место, мы упали на колени, не сдерживая слез. Это были слезы и радости, и горести. Раскопав могилу сквозь двухметровую промерзшую землю, провели эксгумацию. Представьте мое удивление – когда открыли гроб …из него пошел свет! Не могу это объяснить словами, но это правда! Видимо, душа его обрадовалась. Завернув останки в белый саван, положили их на снег и посыпали землей, прочитали молитву, а затем положили в гроб белого цвета. Здесь же состоялся небольшой митинг, и произошло незапланированное событие – солдаты в честь Гусейна Джавида дали 100 выстрелов в воздух, в знак 100-летия выдающегося поэта и драматурга. Мы вернулись в Тайшет, где в доме одного азербайджанца Гахрама Гурбанова дали эхсан (поминки) в память о Гусейне Джавиде, прочитали мусульманские молитвы. 24 октября вернулись в Иркутск, где отметили 100-летие Гусейна Джавида. Интересно, что по плану из Иркутска необходимо было вылететь в Москву, оттуда - в Ереван, далее - в Нахчыван. Но по распоряжению Гейдара Алиева самолет вылетел прямо в Баку. Гейдар Алиев сказал: "Гусейн Джавид был отправлен в Сибирь из Баку и его останки должны быть возращены именно в Баку". 26 октября самолет приземлился в столице Азербайджана".

В Баку тысячи людей пришли попрощаться и отдать дань памяти Гусейну Джавиду

"В аэропорту Баку пришло сотни людей, представители руководства республики, культуры и науки, видные общественные деятели, среди которых была единственная дочь Гусейна Джавида – Туран ханум. Она стояла перед гробом и не могла поверить, что останки ее отца вернули на Родину! Впоследствии, она сказала нам, что была шокирована этим событием и даже не смогла выразить нам слова признательности. Она сказала нам: "Вы вернули тело моего отца на родину, отныне вы мои братья, а я – ваша сестра". Выступившие министр культуры Закир Багиров, народный поэт Бахтияр Вахабзаде, академик Мамед Джафар и другие подчеркнули историческое значение этого события. Впервые тело репрессированного поэта было возвращено на родную землю!

По поручению Гейдара Алиева, гроб был установлен во Дворце Ширваншахов, где до второго ноября проходила церемония прощания, куда стекались тысячи люди со всей республики, чтобы отдать дань памяти Гусейну Джавиду. В последний день гроб с телом был установлен в Институте рукописей, где в свое время находилось жилое здание, а на третьем этаже, на протяжении 19 лет жил и работал Гусейн Джавид. В почетном карауле были Гейдар Алиев и весь руководящий состав республики.

А в это время разгорелись дебаты. Дело в том, что Туран ханум и ряд деятелей культуры хотели похоронить Гусейна Джавида в Баку. Тогда решили собрать Совет правления Национальной академии наук Азербайджана во главе с секретарем ЦК компартии Азербайджана Гасаном Гасановым. После выступлений Бахтияра Вахабзаде, Мехти Мамедова, Гулу Халилова, Наримана Гасанзаде, Исмаила Шихлы, Рафига Зяка и других Туран ханум наконец согласилась с их доводами, чтобы похоронить именно в Нахчыване, во дворе Дома-музея Гусейна Джавида".

Возвращение на родную землю – в Нахчыван. Мистика цифры 59!

"Второго ноября гроб с телом Гусейна Джавида был доставлен в Нахчыван – это был большой праздник. Мы вновь сопровождали это событие, в церемонии участвовала Туран ханум и видные общественные деятели, представители культуры и науки из Баку. Ночью гроб привезли в дом, где он жил, а третьего ноября перевезли в Нахчыванский драматический театр, где состоялась церемония прощания. С большой любовью тысячи людей он был захоронен в родной земле, рядом с отчим домом под тутовым деревом. Как известно, впоследствии в 1996 году по личной инициативе Президента Азербайджана Гейдара Алиева над могилой поэта был воздвигнут мавзолей.

13 сентября 1996 года здесь были доставлены из Баку и перезахоронены останки жены поэта - Мюшкюназ и сына Эртогрула, а 12 сентября 2004 года в мавзолее была похоронена дочь поэта - Туран Джавид. И в этом я также принимал участие. Вот так красной нитью моя судьба своеобразно переплелась с родом великого азербайджанского поэта.

Гусейн Джавид скончался в возрасте 59 лет и был похоронен в могиле под номером 59. Когда его тело вернули на Родину, Туран ханум также было 59 лет. И, наконец, спустя 59 лет, с момента ареста 1937 года до 1996 года, прошло 59 лет – когда Мюшкюназ ханум была похоронена рядом с супругом Гусейном Джавидом.

Имя Джавида, как одной из многочисленных жертв тоталитаризма, стало образом духовного подвига в сознании родного народа. Поучительный жизненный путь, который он с высокой стойкостью прошел в тяжелые годы репрессий, превратили его в памяти народа в символ целостной личности Мастера".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.