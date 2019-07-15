МИД Азербайджана и университет ADA организуют дипломатическую неделю

БАКУ /Trend/ - В рамках 100-летия органов дипломатической службы Азербайджана 15-19 июля МИД и Университет ADA организуют дипломатическую неделю под названием «Азербайджанская дипломатия – 100 лет», сообщает в понедельник Trend.

Официальными лицами Администрации Президента Азербайджана и МИД, а также главами дипломатических представительств Азербайджана будут организованы лекции и семинары для предоставления более подробной информации около 50 студентам, обучающимся в ведущих вузах страны о внешней политике и достижениях Азербайджана.

Участники мероприятия посетят могилу общенационального лидера на Аллее почетного захоронения и Аллее шехидов.

Также планируется посещение студентами Центра Гейдара Алиева, а также просмотр документального фильма «Командировка в вечность», снятого Baku Media Center при генеральном продюсерстве Арзу Алиевой.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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