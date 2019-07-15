Посол Грузии приглашен в МИД Азербайджана в связи с пограничным инцидентом

БАКУ /Trend/ - 14 июля 2019 года группа лиц из Грузии, нарушив государственную границу Азербайджана, напала с непристойными оскорблениями на пограничный наряд, который нес службу вблизи комплекса «Кешкчидаг», расположенного на территории Азербайджана. В связи с этим посол Грузии в Азербайджана был приглашен в МИД Азербайджана для дачи объяснений по поводу произошедшего, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

«С чувством сожаления отмечаем, что подобные действия полностью противоречат отношениям стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией. Азербайджан расценивает это, как провокацию, рассчитанную на возникновение противостояние между двумя странами», - говорится в сообщении министерства.

МИД Азербайджана потребовал у противоположной стороны расследовать этот инцидент, и проинформировать ведомство о проделанной работе и соответствующих мерах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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