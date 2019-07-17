Телеканал Euronews снял сюжет о Бакинской сессии ЮНЕСКО (ВИДЕО)

17 июля 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Телеканал Euronews снял сюжет о 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Баку с 30 июня по 10 июля, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство культуры.

В сюжете подробно говорится о важности Бакинской сессии, обсужденных вопросах и принятых решениях.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия завершилась 10 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Международный фонд тюркской культуры и наследия распространил заявление в связи с внесением исторических памятников Шеки в Список всемирного наследия
Политика 10 июля 20:43
Абульфас Гараев: На 43-й сессии в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 29 номинаций (ФОТО)
Общество 10 июля 17:25
В Баку завершилась 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 10 июля 11:44
В Баку прошло последнее рабочее заседание 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Общество 9 июля 17:02
В Баку рассматриваются вопросы бюджета Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 9 июля 15:30
Азербайджанский народ вносит свой вклад в общечеловеческую культуру - депутат
Политика 9 июля 15:11
Лента новостей
Наращивается объем добычи золота в Азербайджане
Бизнес 17:16
Амано может в 2020 году досрочно уйти с поста гендиректора МАГАТЭ
Другие страны 17:10
В Баку и окрестностях местами будут перебои в подаче воды
Общество 17:10
Увеличился объем транспортировки газа по магистральным газопроводам Азербайджана
Экономика 17:05
В Азербайджане созданы мониторинговые группы по охране прибрежной полосы Каспийского моря
Экономика 16:58
В будущем году АН Азербайджана отметит 75-летие
Общество 16:57
Vodafone запустил для абонентов 5G-сеть в Германии
Другие страны 16:56
В Узбекистане введут новые производственные мощности
Бизнес 16:56
Президиум АН Азербайджана избрал 13 новых профессоров
Общество 16:40