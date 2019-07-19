Администрация Президента: В азербайджанской прессе есть определенный негатив, но его мало

БАКУ /Trend/ - В азербайджанской прессе имеется определенный негатив, но его не много.

Об этом сказал ведущий консультант отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Бахруз Гасанов, выступая на конференции, проведенной на тему «Права женщин и детей в медийной плоскости», сообщает в пятницу Trend.

По словам ведущего консультанта, формирование информационной политики - право каждого медийного средства, и в то же время, это рынок с коммерческими условиями, требованиями и предложениями: «Иногда новостные сайты дают, то, что хотят читатели, а иногда читатель требует свое. В других странах наблюдается схожая ситуация. Естественно, и нам хотелось бы увеличить количество информации с большой просветительской нагрузкой».

Гасанов отметил, что сегодня нужно гордиться азербайджанской прессой: «В апрельских боях 2016 года мы испытали гордость за нашу прессу. Азербайджан – страна, находящаяся в условиях войны, в то же время ведется война, которая идет не только в окопах, но и в информационной сфере. Азербайджанская пресса достойно вышла из той информационной войны».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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