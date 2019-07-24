Али Ахмедов: Интересы Азербайджана и США совпадают по многим вопросам

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов встретился с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером, сообщает в среду Trend.

Вице-премьер отметил, что между Азербайджаном и США существуют очень хорошие отношения, и Азербайджан заинтересован в их развитии.

Он подчеркнул, что интересы двух стран по многим вопросам совпадают, что создает дополнительные возможности для сотрудничества.

Особо коснувшись экономического сотрудничества, Ахмедов добавил, что американские компании активно участвуют в реализации ряда проектов в Азербайджане.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.