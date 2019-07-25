Продолжается проверка воинских частей азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

25 июля 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства находятся в прифронтовой зоне для проверки воинских частей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе встречи с личным составом, несущим боевое дежурство, министру обороны было доложено об оперативной обстановке.

Затем генерал-полковник Гасанов проверил уровень боеготовности подразделений, понаблюдал за передовыми позициями противника.

Оценив ситуацию на линии соприкосновения войск, министр довел до личного состава требования Верховного главнокомандующего и предстоящие задачи, необходимые к выполнению.

Министр обороны высоко оценил боеспособность, материально-техническое обеспечение и оснащение подразделений боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также морально-психологическую подготовку личного состава.

В завершение министр побеседовал с личным составом за чайным столом.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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