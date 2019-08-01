Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агдаше

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Орта Гасил-Шордехне-Гараган-Шыхлар-Кюкяль-Эреб-Икинджи Арал Агдашского района.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Орта Гасил-Шордехне-Гараган-Шыхлар-Кюкяль-Эреб-Икинджи Арал, соединяющей 16 населенных пунктов с населением численностью 17 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 18,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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