Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву

2 августа 2019 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По приглашению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов второго августа отбыл в Москву.

В рамках визита министр обороны третьего августа примет участие в церемонии открытия Международных армейских игр-2019, и будет наблюдать за выступлением азербайджанских танкистов на первом этапе конкурса «Танковый биатлон», передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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