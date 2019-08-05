Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:37)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

“Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате вооруженных нападений, совершенных в штатах Техас, Огайо и Иллинойс.

В связи с этими страшными событиями от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю скорейшего выздоровлениям раненых”, - говорится в соболезнованиях главы государства.

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