Азербайджан направил ноту протеста Болгарии

БАКУ/Trend/ - В связи с визитом членов болгарского парламента Валерия Симеонова и Йордана Апостолова шестого и седьмого августа в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и проведенными там встречами с «представителями» незаконного сепаратистского режима, посольством Азербайджана в Болгарии в ходе встречи в МИД этой страны противоположной стороне была вручена нота протеста.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В министерстве отметили, что незаконный визит депутата Симеонова, известного своей проармянской позицией, является третьим по счету. В 2016 году после неразрешенного визита в регион, он был внесен в «список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории».

"Что касается депутата Апостолова, как и в случае других незаконных визитов иностранных граждан на наши оккупированные территории, его визит приведет к тем же правовым последствиям», - сообщили в министерстве.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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