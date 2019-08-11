Директор Экспертного совета Baku Network принимает участие в Первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане (ФОТО)

11 августа 2019 09:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Директор Экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора АМИ Trend Эльхан Алескеров принимает участие в Первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Национальной туристической зоне «Аваза» (город Туркменбаши, Туркменистан).

Как сообщает в понедельник Trend, форум пройдет 11-12 августа.

В повестке дня форума – создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

На мероприятии будут обсуждаться перспективы совместных инвестиционных проектов и программ.

Сегодня пройдет встреча министров компетентных органов Сторон, ответственных за имплементацию Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта. На повестку дня выносится рассмотрение вопросов практического осуществления указанных соглашений.

Помимо делегаций прикаспийских государств на форум приглашены представители заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону, руководители и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций.

Форум состоит из трёх частей – международная конференция, выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов).

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