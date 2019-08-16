Президент Ильхам Алиев поздравил индонезийского коллегу

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Индонезии Джоко Видодо.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Индонезия - Днем независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией и дальше будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Индонезии - благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.

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