Военный корабль Казахстана покинул бакинский порт (ФОТО)

17 августа 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Находившийся в Азербайджане для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2019» ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» ВМС Казахстана сегодня покинул бакинский порт.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны.

Отметим, что в ходе конкурса «Кубок моря-2019», проведенного в Азербайджане в рамках "Международных армейских игр - 2019", команды выполняли различные задания по этапам «Выполнение артиллерийских стрельб», «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка» и «Морская подготовка».

Азербайджанские военные моряки стали победителями конкурса. Представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединённых Арабских Эмиратов принимали участие в конкурсе в качестве наблюдателей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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