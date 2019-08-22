В результате деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Азербайджан достиг больших успехов - Али Ахмедов

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева достойно выполняет свои обязанности.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает Trend.

Он сообщил, что в результате деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Азербайджан достиг больших успехов

"Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой принадлежит исключительная роль в формировании образа женщины в современной азербайджанской политике. Считаю, что это весьма высокое достижение. Первый вице-президент Мехрибан Алиева приложила большие усилия в проведение в Азербайджане гуманитарных, культурных, международных мероприятий. Первый вице-президент Мехрибан Алиева имеет исключительные заслуги в доведении до мирового сообщества реалий Азербайджана. ПЕА гордится успехами Мехрибан Алиевой", - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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